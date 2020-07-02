Российского чиновника-миллиардера заподозрили в создании ОПГ

Экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя, обвиняемого в махинациях с госимуществом, заподозрили в создании организованного преступного сообщества. Об этом в четверг, 2 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, Постригань, занимая пост главы муниципального района, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений. В него вошли и другие чиновники местной администрации. Участники сообщества совершили 16 тяжких преступлений — несколько эпизодов присвоения чужого имущества и легализации имущества, добытого преступным путем, а также эпизод мошенничества.

Общая сумму ущерба составила более 135 миллионов рублей. Имущество чиновника и связанных с ним лиц на 10 миллиардов рублей решением суда обращено в доход государства.

Как уточняют в СКР, проводится проверка законности приобретения и других объектов, принадлежавших Клинскому муниципальному району.

Ранее сообщалось, что за время своей работы Постригань оформил в имущество 1700 объектов недвижимости, в числе которых детские сады, медучреждения, заводы, зоны отдыха, территории лесного фонда. Большую часть незаконно приобретенного Постригань оформлял на родственников. Список его имущества зачитывали в суде десять часов.

Бывший глава Клинского района был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию в июне 2018 года.

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