Автозак с чиновником-миллиардером Шестуном попал в аварию

Автозак с бывшим главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном, обвиненным в коррупции, попал в аварию по дороге из суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу экс-чиновника, Юлию Шестун.

Инцидент произошел 30 октября. Автозак вез чиновника-миллиардера в СИЗО «Матросская Тишина» после судебного заседания. По словам Юлии Шестун, виновником ДТП был другой автомобиль — он пошел на обгон и резко остановился. В результате аварии у автозака отлетело колесо.

Супруга бывшего чиновника уверяет, что Шестуну не вызвали скорую, а посадили в другую машину и увезли в изолятор.

Обвиняемый ходатайствовал об обследовании у врача, жалуясь на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, боль в затылке.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района и его семьи имущество и недвижимость на один миллиард рублей неподтвержденных доходов. Всего в счет государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки под дачную застройку.

Это уже второй подобный иск Генпрокуратуры. 8 апреля 2019 года Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск ведомства об изъятии в доход государства имущества Шестуна на сумму в десять миллиардов рублей.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Чиновник свою вину не признал.