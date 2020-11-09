Бывший депутат не смог доказать свое богатство и остался без элитных квартир

Бывший башкирский депутат Балтачевского района Виль Шафиков остался без трех элитных квартир и машины после того, как не смог доказать законность накопленного богатства. В итоге Верховный суд республики решил обратить имущество в доход государства, сообщает издание ProUfu.ru.

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Прокуратуре удалось выяснить, что Шафиков приобрел указанное имущество стоимостью более 18 миллионов рублей в 2016-2018 годах, при этом сотрудники правоохранительных органов нашли несоответствии между этой суммой и данными налоговиков, согласно которым доход бывшего депутата в 2018 году составил чуть больше 193 тысяч рублей. Во время проверки Шафиков не смог объяснить, откуда у него нашлись деньги для дорогих покупок, и попал под суд.

По данным издания, дело о квартирах и машине Шафикова рассматривали с июня 2020 года. Тогда на имущество депутата наложили арест, а материалы передали в Балтачевский межрайонный суд, который удовлетворил иск прокурора о передаче объектов государству. Однако бывший депутат подал жалобу и заявил, что деньги на покупку он занимал у своих ближайших родственников — жены и несовершеннолетнего сына. После проверки документов было установлено, что их доходов также не хватило бы на приобретение объектов. В результате Верховный суд Башкирии подтвердил решение Балтачевского суда и оставил постановление об обращении имущества без изменений.

В сентябре у двух российских чиновников Александра Шестуна и Александра Постриганя, которые были главами Серпуховского и Клинского районов Московской области, отняли почти две тысячи земельных участков. Суд постановил, что это имущество было приобретено коррупционными методами. Согласно постановлению, объекты, которые принадлежали Постриганю, планировали перевести в государственную собственность.

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