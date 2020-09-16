Фетисов прокомментировал данные о его квартире в Нью-Йорке за миллионы долларов

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал сомнительными данные о покупке им в 2009 году квартиры в небоскребе Trump Hotel в Нью-Йорке за 6,4 миллиона долларов. Об этом он заявил в беседе с изданием «Подъем» в среду, 16 сентября.

«Это глупость. Меня проверяли и Росфинмониторинг, и комиссия Совета Федерации, никаких вопросов к тому, что у нас в семье приобретено и находится, ни у кого не было», — прокомментировал политик появившуюся в сети информацию.

По словам депутата, его дружеские отношения с бизнесменом Александром Варшавским, на чьи деньги якобы была куплена квартира, не дают повода комментировать «ничем не подтвержденные вещи». Он также заявил, что сообщения о приобретении жилья за миллионы долларов будут «на совести того, кто писал».

Ранее в сети появилась информация, что Фетисов в 2009 году купил квартиру за 6,4 миллиона долларов в Trump Hotel в Нью-Йорке, расплатившись за нее деньгами бизнесмена Александра Варшавского. Площадь приобретенного жилья с тремя спальнями и ванными комнатами составляет более 200 квадратных метров.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, золотые медали спортсмен завоевал на Играх 1984 и 1988 годов. С октября 2016 года является депутатом Госдумы, а прежде входил в Совет Федерации от Законодательного собрания Приморского края.