Чиновник-миллиардер Шестун оказался под угрозой срока за оскорбление судьи

Российский чиновник-миллиардер Александр Шестун, ранее осужденный на 15 лет колонии строгого режима за коррупцию, может получить дополнительный срок за оскорбление судьи и конвоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Под такой угрозой он оказался из-за того, что во время заседаний постоянно перебивал судью Татьяну Юферову и переходил на оскорбления. В итоге ей пришлось удалить подсудимого до вынесения приговора. «На протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания», — отметил источник.

Он также подчеркнул, что за подобные действия предусмотрено наказание, согласно части 2 статьи 297 Уголовного кодекса РФ («Неуважение к суду»).

25 декабря Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Как установило следствие, чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате он стал обладателем имущества на миллиарды рублей.