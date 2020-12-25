Российскому чиновнику-миллиардеру Шестуну дали 15 лет за коррупцию

Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который в бытность чиновником стал обладателем имущества на миллиарды рублей, к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный также должен выплатить штраф в 49 миллионов рублей.

21 декабря суд признал Шестуна виновным в мошенничестве, взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Защита намерена обжаловать приговор.

Прокурор в ходе прений сторон запросил подсудимому 20 лет лишения свободы. Шестун своей вины не признает, заявляя, что дело против него заказное и связано с его намерением переизбраться главой района.

По версии следствия, чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты.

Суд конфисковал у Шестуна активы на 11 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Недвижимость, автомобили, корабли были обращены в доход государства как незаконно нажитое имущество в результате коррупционной деятельности.

Экс-главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года.