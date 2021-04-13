Появилось видео конфликта сына экс-главы Северной Осетии с сыном Жириновского

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн в результате конфликта с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом получил ушибы и подозрение на сотрясение мозга. Кадры инцидента в аэропорту Внуково появились в Telegram-канале LIFE SHOT.

«Что ты хотел спросить, иди сюда. Иди сюда, мразь», — говорит на видео Зелимхан Битаров.

По словам Эйдельштейна, он пытался поговорить с Битаровым об отставке его отца — Битаров-старший покинул пост главы Северной Осетии 9 апреля, — однако тот набросился на него и несколько раз ударил по лицу.

Пострадавший снял побои в больнице и написал заявление об избиении. В отделе полиции Эйдельштейн заявил, что у него с сыном экс-главы Северной Осетии возникли разногласия из-за предвыборной борьбы, а самого Битарова-младшего он не знает. Сын Жириновского также рассказал, что знаком лишь с бывшим главой республики — тот якобы не пропустил его в парламент. Он добавил, что при встрече Зелимхан Битаров ударил его и пригрозил зарезать или отрубить голову.

О драке Битарова и Эйдельштейна сообщалось ранее. Инцидент произошел в аэропорту Внуково в понедельник, 12 апреля, около 23:00. Участники конфликта вместе прилетели в Москву из Владикавказа.

Согласно одной из версий, инцидент произошел из-за оскорбления. По словам очевидцев, Эйдельштейн якобы заявил своему оппоненту: «Ваше время закончилось, **** вас будем». Драку разнимали члены Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров.

Вячеслав Битаров был отправлен в отставку указом президента России 9 апреля. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло, занимавший ранее пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.