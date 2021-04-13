Сын бывшего главы Северной Осетии избил сына Жириновского

Сын бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова избил сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, около 23:00. Зелимхан Битаров и Олег Эйдельштейн вместе прилетели в Москву из Владикавказа. По информации издания, между ними, предположительно, завязался политический спор — сын Жириновского связан с Северной Осетией и участвовал в последних выборах в парламент республики.

Битаров нанес Эйдельштейну не менее четырех ударов в голову. Пострадавший написал заявление в полицию. Официальных комментариев по поводу конфликта нет.

Вячеслав Битаров был отправлен в отставку указом президента России 9 апреля. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло, занимавший ранее пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

В феврале брат бывшего главы Северной Осетии Казбек Битаров покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами, по которому он проходил подозреваемым. Тело погибшего нашли у него дома.