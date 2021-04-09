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Путин предложил Меняйло возглавить Северную Осетию

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Сергей Меняйло
Сергей Меняйло
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 9 апреля.

Меняйло положительно ответил на предложение главы государства, пишет агентство.

По информации РБК, нынешний глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ближайшее время может уйти в отставку. По словам собеседника издания. вопрос об отставке Битарова уже решен. Однако в пресс-службе главы региона эту информацию не подтверждают. «Мы работаем в обычном режиме. Никакой отставки», — заявили РБК в пресс-службе главы Северной Осетии.

За последние несколько дней своих постов лишились главы двух регионов: 8 апреля Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 7 апреля — главу Тувы Шолбана Кара-оола.

60-летний Битаров возглавил Северную Осетию в сентябре 2016 года.

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