Путин отправил в отставку губернатора Ульяновской области и назначил Русских

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию», — говорится в указе.

Врио губернатора области назначен сенатор Алексей Русских.

Ранее Морозов заявил, что подал в отставку. «Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке, для того чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне», — сказал политик. По его словам, он намерен баллотироваться в Госдуму.

Морозов занимал пост губернатора региона с 6 января 2005 года. До этого он служил в МВД — прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

До назначения являлся членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ

Накануне, 7 апреля, Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Решение об увольнении было принято в соответствии с заявлением Кара-оола об отставке по собственному желанию.

В марте эксперты холдинга «Минченко консалтинг» составили рейтинг политической устойчивости руководителей российских регионов и оценили вероятность отставки трех из них как высокую. В красную зону попали Шолбан Кара-оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.