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Путин отправил в отставку главу Северной Осетии

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Вячеслав Битаров
Вячеслав Битаров
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло, занимавший ранее пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

В ходе общения с Путиным по видеосвязи Меняйло заявил, что к новой работе готов.

За последние несколько дней своих постов лишились главы двух регионов: 8 апреля Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 7 апреля — главу Тувы Шолбана Кара-оола.

В период с апреля 2014 по октябрь 2016 года Меняйло был губернатором Севастополя, а в июле 2016 года стал постпредом президента в Сибирском федеральном округе. 60-летний Меняйло — ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, медалью «За боевые заслуги».

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