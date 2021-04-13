Раскрыты подробности драки сына экс-главы Северной Осетии с сыном Жириновского

Драка между сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского в аэропорту Внуково произошла из-за оскорбления. Подробности конфликта раскрыли очевидцы, передает во вторник, 13 апреля, Telegram-канал Baza.

«Ваше время закончилось, **** вас будем», — якобы заявил Олег Эйдельштейн своему оппоненту Зелимхану Битарову, чей отец руководил Северной Осетией около пяти лет, но ушел в отставку 9 апреля.

В свою очередь, Эйдельштейн рассказал полицейским, что лишь поинтересовался у Зелимхана планами отца на будущее после отставки. По данным канала, разнимали драку члены Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров.

О конфликте Эйдельштейна с Битаровым в аэропорту Внуково стало известно ранее 13 апреля. Между ними, предположительно, завязался политический спор — сын Жириновского связан с Северной Осетией и участвовал в последних выборах в парламент республики.

Битаров нанес Эйдельштейну не менее четырех ударов в голову. Пострадавший написал заявление в полицию. Официальных комментариев по поводу конфликта нет.

Экс-глава Северной Осетии Вячеслав Битаров был отправлен в отставку указом президента России 9 апреля. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло, занимавший ранее пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.