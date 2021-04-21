«Нечестного» сына российского олигарха заставили отдать миллионы долларов матери

Сын российского олигарха, бывшего сенатора Фархада Ахмедова Темур по решению суда должен будет отдать матери 100 миллионов долларов. Суд при этом назвал его «нечестным человеком, который сделает все, чтобы помочь отцу», сообщает Bloomberg.

Судья Гвиннет Ноулз заключила, что Ахмедов-младший помогал отцу и делал «все возможное», чтобы помешать матери получить одобренную судом выплату за развод в размере 450 миллионов фунтов стерлингов (627 миллионов долларов). Ноулз сказала, что в настоящий момент он должен заплатить ей свыше 100 миллионов долларов.

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В 2016 году Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова передать бывшей жене Татьяне 453 миллиона фунтов стерлингов (41,5 процента его состояния). В причитающуюся ей долю входят особняки, яхта, вертолет, частный самолет и произведения искусства. Это стало крупнейшей компенсацией в истории бракоразводных процессов Лондона.

Слушания возобновились в конце 2020 года. Тогда же стало известно, что Темур, имеющий британское гражданство, бежал в Россию после иска матери. Женщина утверждала, что сын во время ее бракоразводного процесса помог отцу спрятать причитающиеся ей по разделу имущества деньги.

В конце прошлого года Темур Ахмедов рассказывал о том, что, будучи студентом, потерял 50 миллионов долларов, подаренных ему отцом, на рискованных сделках на фондовом рынке. По его словам, мать знала о потере им 50 миллионов долларов во время обучения в Лондонской школе экономики. Он добавил, что женщина даже утешала его после неудачных сделок.