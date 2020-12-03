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Начались слушания по иску бывшей супруги экс-сенатора Ахмедова к их сыну

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Татьяна Ахмедова
Татьяна Ахмедова
Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

В Лондоне начались судебные слушания по иску бывшей супруги экс-сенатора Фархада Ахмедова Татьяны к их сыну Темуру, пишет издание Daily Mail. Она подозревает его в том, что на протяжении нескольких лет он помогал отцу, представлявшему в середине 2000-х годов в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ, прятать имущество, чтобы тот не выплачивал почти 600 миллионов долларов, присужденные ей британским судом в ходе развода в 2016 году.

По мнению Ахмедовой, одной из схем сокрытия имущества от нее стало переоформление зарубежных активов Ахмедова-старшего на их сына. Так 27-летний Темур стал владельцем квартиры в самом дорогом жилом комплексе Лондона One Hyde Park, исторического особняка в центре Москвы и коллекции современного искусства. Кроме того, за несколько лет он получил банковскими переводами от отца более 100 миллионов долларов, следы которых затем бесследно пропали.

По сообщению Forbes, заседанию предшествовал десятичасовой обыск в той самой лондонской квартире. Обыск был инициирован британским судом: Темур мог хранить там информацию о манипуляциях с активами отца. Стражи правопорядка вынесли из квартиры стоимостью 40 миллионов долларов все электронные носители: флешки, смартфоны, ноутбуки — всего 57 предметов. Кроме того, суд запретил Ахмедову-младшему проводить сделки с его имуществом и тратить более 3 тысяч фунтов в неделю.

Ранее американский суд также обязал Google раскрыть адвокатам Ахмедовой содержание электронных писем Темура Ахмедова c сервера Gmail, включая переписку с отцом, в которой могли обсуждаться пути вывода активов.

В ходе первого заседания Темур по видеосвязи сообщил судье, что находится в Москве, и у него нет денег на оплату работы адвокатов. Команда юристов во главе с известным британским адвокатом Мэтью Льюисом отказалась защищать его из-за неоплаченных счетов. «Я пытаюсь тут получить кредит, чтобы оплатить работу юристов... вся эта ситуация большой стресс для меня…я пью много алкоголя», — цитирует его Bloomberg.

За несколько дней до начала суда Темур заявил в интервью изданию Daily Mail, что квартира в One Hyde Park является обычным подарком от отца на день рождения: «Я не хочу показаться избалованным, но кому-то дарят пару тысяч на день рождения, а в нашем мире — миллионы и квартиру».

Говоря о судьбе более чем 100 миллионов долларов, полученных от отца за последние годы, он отметил, что проиграл их на бирже, неудачно инвестировав. «Возможно, для рядового гражданина это безумная сумма, но в реальности это не так», — сказал Ахмедов-младший.

Адвокаты Ахмедовой, в свою очередь, отметили, что в Лондоне Тимур продолжает вести роскошный образ жизни. Он зарегистрирован как владелец Роллс-ройса, владеет автомобилем Tesla и, судя по его тратам, ведет шикарный образ жизни, явно не вписывающийся в 3 тысячи фунтов в неделю.

Юридические баталии между Фархадом Ахмедовым и его бывшей супругой Татьяной тянутся уже четвертый год и перекинулись из Великобритании в другие страны, где, предположительно, у экс-чиновника-миллиардера есть имущество: Лихтенштейн, Францию, США, Кипр, Россию и даже Республику Маршалловых островов. В 2018 году в Дубае была арестована яхта Ахмедова Luna, которую он купил у Романа Абрамовича за 300 миллионов долларов. Спустя почти два года, по решению суда Дубая с нее был снят запрет на использование и ей было разрешено покинуть порт Рашид.

По подсчетам Times, на судебные тяжбы экс-супругов уже потрачено не менее 50 миллионов долларов.

Как заявила в суде Татьяна Ахмедова, ее экс-супруг не заплатил добровольно «ни пенни», и ей пока удалось взыскать с него в рамках судебного решения всего 7 миллионов долларов и старый неисправный вертолет.

Фархад Ахмедов настаивает, что решение лондонского суда 2016 года, которым его бывшей жене было присуждено почти 600 миллионов долларов (по оценкам экспертов, треть его состояния на тот момент) вообще незаконно — якобы супруги развелись еще в 2000 году в Москве. Однако документ, который он предоставил в суд в подтверждение своих слов, вызвал сомнения в подлинности, и решение было оставлено в силе.

Интересно, что активное желание Ахмедова не отдавать бывшей жене присужденные судом деньги может иметь простую причину: возможно, у олигарха попросту уже не хватает средств для выплаты внушительного долга. Издание «Компания» сообщает, что Ахмедов, получив более миллиарда долларов от продажи своей доли в компании «Нортгаз» в 2012 году, сделал ряд весьма рискованных покупок акций российских компаний, котировки которых могли с тех пор серьезно упасть. В пользу этой же версии говорит и тот факт, что изначально именно Ахмедов-старший привлек для защиты сына юристов Hughes Fowler Carruthers, и оплачивал их работу.

Слушания по иску Ахмедовой к сыну продлятся три недели, и если суд поддержит ее аргументы, то собственность Темура может быть конфискована. Судья сказала, что ожидает от Темура, чтобы он «сел на самолет и прилетел в Лондон для участия в слушаниях».

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