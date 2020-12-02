Сын российского олигарха сбежал в Россию от решившей засудить его матери

Сын российского олигарха Фархада Ахмедова Темур, имеющий британское гражданство, бежал в Россию после иска матери. Женщина утверждает, что сын во время ее бракоразводного процесса помог отцу спрятать причитающиеся ей по разделу имущества деньги. Об этом пишет The Guardian.

В 2016 году Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова передать бывшей жене Татьяне 453 миллиона фунтов стерлингов (41,5 процента его состояния). В причитающуюся ей долю входят особняки, яхта, вертолет, частный самолет и произведения искусства. Это стало крупнейшей компенсацией в истории бракоразводных процессов Лондона.

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Однако олигарх отказался передать средства, что вылилось в затяжную судебную тяжбу. Женщина утверждает, что Фархад Ахмедов передал имущество и деньги Темуру, чтобы они не достались бывшей жене. Она уже добилась обыска квартиры сына, а также предписания суда в адрес Google раскрыть содержание его переписки по электронной почте.

Суд должен был рассматривать претензии Татьяны Ахмедовой к сыну на текущей неделе. Темур Ахмедов, который находился в Дубае, обещал суду прилететь в Лондон и присутствовать на процессе. Однако в среду, 2 декабря, стало известно, что в минувшие выходные вместо Великобритании он отправился в Россию и укрылся в доме своей сестры.

По видеосвязи Темур Ахмедов сообщил суду, что испытывает стресс и боится возвращаться в Лондон. По его словам, из-за преследования и установленного наружного наблюдения он стал много пить. В то же время Ахмедов заверил судью, что в ближайшее время все же прибудет в Лондон, чтобы дать показания.