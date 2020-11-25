Бывшая жена российского олигарха засудила сына из-за спрятанных денег

Американский суд обязал Google раскрыть содержание электронных писем Тимура Ахмедова, сына российского олигарха Фархада Ахмедова. Как сообщает Bloomberg, этого требует бывшая жена миллиардера, поскольку она хочет доказать, что сын помогал Ахмедову-старшему прятать от нее деньги. Татьяна Ахмедова стремится получить от бывшего супруга порядка 600 миллионов долларов.

Google напомнил, что не имеет права раскрывать содержание переписок пользователей, а за нарушение может грозить юридическая ответственность. Представитель Ахмедова-младшего уверен, что бывшая жена олигарха пытается найти улики, которых не существует, а сына миллиардера хотят запугать и опорочить его имя, пишет Forbes.

В начале 2020 года Ахмедова обращалась в Высокий суд Лондона: она заявляла, что Тимур Ахмедов помог отцу избежать крупнейшей в Британии бракоразводной выплаты.

Спор между Фархадом Ахмедовым и Татьяной продолжается уже много лет. С женой предприниматель развелся 19 лет назад. У нее двойное гражданство — России и Великобритании. Сначала расторжение брака зафиксировал ЗАГС в Москве, а после того как бизнесмен выручил 1,375 миллиарда долларов от продажи принадлежавшей ему 49-процентной доли в капитале компании «Нортгаз», бывшая жена настояла на расторжении брака в соответствии с британским правом.

В 2016 году судья обязал Фархада Ахмедова, нефтяного и газового магната, выплатить его бывшей жене 41,5 процента своего состояния. Фархад Ахмедов с самого начала процесса называл решение лондонского суда абсурдным и заявлял, что не намерен его исполнять, а его активы в Великобритании, которые могли бы быть арестованы в интересах бывшей жены, он уже отдал ей раньше.