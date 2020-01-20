Бывшая жена Ахмедова решила судиться с сыном из-за невыплаченных отступных

Бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова и гражданка Великобритании Татьяна Ахмедова обратилась в Высокий суд Лондона с обвинением в адрес своего сына, также гражданина Великобритании. Она, как сообщает The Times, считает, что ее 26-летний сын Темур Ахмедов помог отцу избежать крупнейшей в Британии бракоразводной выплаты.

По словам адвокатов Татьяны Ахмедовой, Темур Ахмедов, успешный трейдер, торгующий сырьевыми фьючерсами через свою компанию STE Capital, вступил в сговор со своим отцом-миллиардером, чтобы сорвать исполнение решения о присуждении матери отступных в размере 453 миллионов фунтов стерлингов.

Издание сообщает, что Темур Ахмедов представил суду материалы, подтверждающие незаконность бракоразводного процесса в целом и вынесенного ранее в его рамках судебного вердикта.

Темур Ахмедов Фото: личный архив Татьяны Ахмедовой

Кроме того, адвокаты Темура Ахмедова потребовали раскрыть условия договора между Татьяной Ахмедовой и юридической фирмой Burford Capital, представляющей в судах ее интересы. Адвокаты считают, что компания Burford Capital рассчитывает получить так называемый «гонорар успеха» — вознаграждение, которое выплачивает выигравшая сторона в случае успешного для нее вердикта. Однако в Великобритании такая «оплата по результату» допускается для всех категорий дел, кроме уголовных и семейных. Это означает, что в случае применения «гонорара успеха», Burford Capital нарушает британское законодательство.

В частности, как сообщали СМИ, ранее Ахмедова получила в собственность роскошный дом в Суррее стоимостью более 20 миллионов фунтов и хранящуюся в нем коллекцию живописи, оцениваемую еще в 30 миллионов.

Юристы Burford Capital ранее пытались арестовать собственность миллиардера за рубежом. Так им удалось поставить на прикол яхту, принадлежащую семейному трастовому фонду Ахмедова, однако суд Дубая признал этот арест незаконным. В результате фонду Burford теперь предстоит отвечать по искам на сумму 250 миллионов фунтов за вынужденный простой судна.

Если суд сочтет доказательства Темура Ахмедова достаточными для того, чтобы признать участие Burford в этом процессе незаконным, это, как отмечает издание, может привести не только к пересмотру рекордного вердикта, но и к запрету всей судебно-инвестиционной практики в части семейных споров.

В 2016 году судья обязал Фархада Ахмедова, нефтяного и газового магната, выплатить его бывшей жене 41,5 процента своего состояния. Фархад Ахмедов с самого начала процесса называл решение лондонского суда абсурдным и заявлял, что не намерен его исполнять, а его активы в Великобритании, которые могли бы быть арестованы в интересах бывшей жены, он уже отдал ей раньше.