Сын российского олигарха рассказал о потере десятков миллионов долларов

Сын российского олигарха, бывшего сенатора Фархада Ахмедова Темур рассказал о том, что будучи студентом потерял 50 миллионов долларов, подаренных ему отцом, на рискованных сделках на фондовом рынке. Об этом пишет Bloomberg.

Темур Ахмедов в настоящее время находится в состоянии судебной тяжбы с собственной матерью. Татьяна Ахмедова на протяжении нескольких лет после развода с бывшим мужем пытается получить причитающиеся ей по разделу имущества 453 миллиона фунтов стерлингов (более 600 миллионов долларов). Женщина подала в суд на собственного сына, утверждая, что он во время бракоразводного процесса помог отцу спрятать причитающиеся ей средства.

По словам Темура Ахмедова, мать знала о потере им 50 миллионов долларов во время обучения в Лондонской школе экономики. Он добавил, что женщина даже утешала его после неудачных сделок. Как указал адвокат Ахмедова Роберт Леви (Robert Levy), то, что речь идет о потере «астрономической суммы», роли не играет. «Некоторые состоятельные люди не жалеют денег и тратят невообразимые суммы на своих детей. Так поступали Фархад и Татьяна во время своего брака», — сказал он.

Слушания по претензиям Татьяны Ахмедовой в адрес сына начались в Лондоне в начале декабря. И мать, и сын являются британскими подданными.