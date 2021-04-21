Пойманной ФСБ с 25 миллионами рублей главе российского суда вынесли приговор

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор бывшему председателю районного суда Волгограда Юлии Добрыниной по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Женщину признали виновной в покушении на мошенничество. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, в суде, которым руководила обвиняемая, рассматривался иск администрации Волгограда к местному бизнесмену: власти требовали снести гостиницу, построенную им самовольно. Добрынина договорилась с супругой предпринимателя за денежное вознаграждение посодействовать в принятии решения в его пользу. В августе 2020 года сотрудники ФСБ поймали судью с поличным в кафе.

Сообщалось, что она вымогала взятку за спасение от тюрьмы предпринимателя Владимира Зубкова.

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против Добрыниной, которая на была в то время главой Дзержинского районного суда Волгограда. В октябре 2020 года Добрынину лишили статуса.