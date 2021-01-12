Судья отказался судить пойманную ФСБ с 25 миллионами рублей экс-начальницу

В Волгограде судья Дзержинского районного суда отказался рассматривать дело бывшего председателя этого суда Юлии Добрыниной, пойманной ФСБ за вымогательство 25 миллионов рублей. Об этом сообщает REGNUM.

Основанием для самоотвода судьи послужило то, что ранее обвиняемая была его начальницей.

В начале августа Добрынину задержали в кафе в момент получения взятки, которую она попросила в обмен на спасение от тюрьмы предпринимателя Владимира Зубкова.

Добрынина убедила жену Зубкова, что у нее есть влиятельный знакомый в судебной системе, который может помочь, но для этого надо заплатить 20 миллионов рублей. Однако после этого судья потребовала еще пять миллионов рублей. По совету родственников жена заключенного обратилась в полицию.

В октябре 2020 года Добрынину лишили статуса. Против нее возбудили дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушении на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.