Против вымогавшей 25 миллионов российской судьи потребовали возбудить дело

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вопрос о привлечении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом говорится в размещенной на сайте ВКСС повестки сентябрьской сессии.

Судья Добрынина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). В начале августа она была задержана в кафе в момент получения взятки в размере 25 миллионов рублей, которую она попросила в обмен на спасение от тюрьмы предпринимателя Владимира Зубкова, задержанного по делу о поджоге дома губернатора области Андрея Бочарова.

Добрынина убедила жену Зубкова, что у нее есть влиятельный знакомый в судебной системе, который может помочь, но для этого надо заплатить 20 миллионов рублей. Однако после этого судья потребовала еще пять миллионов рублей. По совету родственников жена заключенного обратилась в полицию.