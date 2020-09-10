Давшего показания против Фургала решили отпустить из СИЗО

Давшего показания против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об убийствах — его бывшего делового партнера Николая Мистрюкова решили отпустить из СИЗО; следователь попросил суд изменить ему меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы.

В суд поступило ходатайство, в котором следователь просит о домашнем аресте обвиняемого сроком до 18 октября, которое было удовлетворено.

2 сентября сообщалось, что Мистрюков дал признательные показания. Он заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал, что Фургал — один из организаторов убийства и покушения на Олега Булатова и Александра Смольского. Мистрюков — единственный из задержанных по делу об убийстве бизнесменов, кто начал сотрудничать со следствием.

31 августа сообщалось, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от сделки со следствием. Он считает, что на него оказывается давление.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.

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