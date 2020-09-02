Партнер Фургала признался в организации убийств

Партнер арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признал свою вину в организации убийств. Об этом в среду, 2 сентября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС

По данным агентства, деловой партнер губернатора Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием и уже дал признательные показания. Он рассказал, что Фургал — один из организаторов убийства и покушения на Олега Булатова и Александра Смольского. Мистрюков — единственный из задержанных по делу об убийстве бизнесменов, кто начал сотрудничать со следствием.

31 августа сообщалось, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от сделки со следствием. Он считает, что на него оказывается давление.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.