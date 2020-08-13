Фигурант дела Фургала заявил об избиениях

Один из фигурантов дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение. Об этом «Интерфаксу» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Как утверждает Карепов, конвоиры его избили в среду, 12 августа. «Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — отметила член ОНК.

Травмы Карепова засвидетельствовали в НИИ Склифосовского, факт избиения подтвердили и в СИЗО, однако не уточнили, при каких обстоятельствах это произошло. У него зафиксировали заметные гематомы на виске, плече и руке, отметила Меркачева.

Карепов — один из четырех фигурантов дела Фургала об убийствах предпринимателей наряду с бывшим депутатом Хабаровской краевой думы, директором компании «Дальпромснаб» Николаем Мистрюковым, инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Маратом Кадыровым и гендиректором ООО «Альтеза» Андреем Палеем.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».