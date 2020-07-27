Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала

В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе. Об этом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС

По данным агентства, Следственный комитет проверит подозреваемого на причастность к убийствам и покушениям на местных предпринимателей. Следователи уже начали доследственную проверку в отношении бывшего губернатора и четырех фигурантов дела на причастность к преступлениям по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 30 УК РФ («Покушение на убийство»).

Уголовное дело, в котором может быть замешан Фургал, было возбуждено еще в 2004 году. Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края в 2003 и 2004 годах. Речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

23 июля сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что не сомневается в причастности Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

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