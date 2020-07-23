Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает «Российская газета».

По данным издания, Бастрыкин не сомневается в причастности арестованного к инкриминируемым ему преступлениям. Следствие располагает весомыми доказательствами совершения Фургалом и его соучастниками противоправных действий ради собственных коммерческих интересов. Расследованию предшествовала серьезная оперативная, следственная и аналитическая работа.

По словам главы СКР, следователи и оперативные сотрудники понимали, какой спрос будет у общества к их работе, а потому приняли процессуальное решение о задержании и аресте губернатора Хабаровского края, собрав результаты экспертиз, показания свидетелей и другие доказательства. Бастрыкин отметил, что последнее слово будет за судом и выразил понимание недовольства граждан, лишившихся «руководителя субъекта, которому выражали поддержку». Глава ведомства напомнил, что достижения на посту главы региона не освобождают от уголовной ответственности.

22 июля сообщалось, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал велел своим адвокатам вызывать ему психиатрическую помощь, если он решит дать признательные показания.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

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