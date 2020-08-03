Фургал отказался от адвоката

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, который активно комментировал дело в прессе. Об этом сообщает ТАСС.

Причины решения обвиняемого защитнику неизвестны. Как пояснил Кожемякин, Фургал отказался от его услуг в письменной форме.

22 июля сообщалось, что следствие пытается «нейтрализовать» тех адвокатов, которые препятствуют тому, чтобы склонить Фургала к признанию вины. Следственный комитет России уже приступил к отводу двух из четырех защитников обвиняемого — Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Поводом для этого стал конфликт интересов. Ранее за их услугами обращались родственники бывшего партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова. Он также отказался от своих защитников, а вскоре согласился на сотрудничество со следствием, признал вину в убийствах и дал показания на Фургала.

Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что по такому же пути следствие пытается развивать и дело экс-губернатора. Под разными предлогами отвести попробуют и других защитников по соглашению, заменив на более лояльных к следствию.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru