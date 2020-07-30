Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов. Соответствующее заявление сестры политика Галины опубликовано в Instagram-аккаунте регионального отделения ЛДПР.

По ее словам, изначально они приняли решение об открытии фона помощи, однако на его создание могло уйти до четырех месяцев. В связи с этим родственники Фургала остановились на варианте нанять адвокатскую коллегию для его защиты. Отмечается, что все деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты защитников, а отчеты о расходах будут публиковаться ежемесячно.

«Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», — сказано в описании к видеоролику.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 39-летний Михаил Дегтярев. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Вскоре после назначения он заявил, что покинет регион в случае оправдания Фургала.