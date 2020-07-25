В Хабаровске завершилась очередная акция протеста в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась очередная, вторая за день, несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, на вечернюю акцию собрались около 150 человек. Протестующие прошли по центральным улицам города и продолжили митинг на площади Ленина. Также по Хабаровску проехала автоколонна. По окончании акции сотрудникам полиции пришлось увести с площади четырех человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном нарушении.

Ранее в субботу в Хабаровске прошла еще одна несогласованная акция. Днем на митинг в поддержку Фургала вышли от 6,5 до 8 тысяч человек, при этом некоторые приехали из других регионов. Как отмечает РИА Новости, в прошлую субботу участие в митинге приняли 10 тысяч жителей, а две недели назад — 12 тысяч.

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство при заказе двух убийств. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».