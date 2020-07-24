Кремль рассказал о специальных дебоширах на протестах в Хабаровске

К протестам в Хабаровске присоединились псевдооппозиционеры и специальные дебоширы, которые прилетели туда для раскачивания ситуации, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 24 июля.

При этом Песков отметил, что нельзя говорить об организации протестных выступлений из-за рубежа. Так он прокомментировал заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что на митингах присутствуют иностранцы.

Ранее в пятницу Михаил Дегтярев предупредил об угрозе провокаций на несогласованных акциях в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. По его словам, с этой целью в регион из российской столицы прибыли иногородние и иностранные граждане.

Несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. Так, 18 июля на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек.

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство при заказе двух убийств. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».