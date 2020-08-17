Суд арестовал имущество Сергея Фургала

Басманный суд Москвы арестовал два автомобиля и более трех миллионов рублей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает ТАСС.

В решении суда отмечается, что срок следствия продлен до 8 ноября. Имущество экс-губернатора в виде двух автомобилей, более двух тысяч долларов и трех миллионов рублей арестовано в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.

Судья уточнила, что были арестованы деньги, изъятые при обыске, и средства, хранящиеся на банковском счете Фургала. Обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что не имеет отношения к этим деньгам — они принадлежат его бывшей супруге. На эти суммы она оплачивала учебу их сына и коммунальные услуги.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над экс-губернатором.