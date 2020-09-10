В Москве задержали советника Минобороны по гособоронзаказу

В Москве задержали ведущего советника отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, военные следователи подозревают Ликучева в получении взятки в особо крупном размере. Его арестовали до 8 ноября, уточнили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

9 апреля сообщалось, что Солнечногорским военным судом вынесен приговор руководителю военного представительства Минобороны России. Офицер получил семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. По данным следствия, военнослужащий курировал ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде, занимавшихся разработкой оружия. Он требовал у руководителей военных институтов крупные взятки за согласование документов при прохождении этапов опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

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