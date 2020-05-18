Ветеран взял плату с российского военного за командировку в Сирию

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор ветерану боевых действий старшему прапорщику Сергею Понеделину, который за взятку в 50 тысяч рублей обещал военнослужащему помочь с командировкой в Сирию. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей за мошенничество. Как установил суд, Понеделин взял с другого старшего прапорщика деньги за свое содействие в направлении его в служебную командировку в Сирию. Однако у Понеделина полномочий влиять на отправку военнослужащих не было.

При назначении наказания суд принял во внимание, что обвиняемый — ветеран боевых действий, положительно характеризуется командованием, а также то, что он вернул полученные незаконным путем средства потерпевшему, и назначил наказание в виде штрафа.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что офицер Минобороны требовал взятки от разработчиков оружия. По данным следствия, он курировал ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде, занимавшихся разработкой оружия. За согласование документов при прохождении этапов опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ офицер требовал у руководителей военных институтов крупные взятки. Суд признал офицера виновным и приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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