Российский сержант получил условный срок за щипание солдат

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор сержанту Сабиту Мукашеву, избивавшему солдат за непочтительность. Он получил условный срок, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Как говорится в сообщении, Мукашева признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Суд установил, что тот, будучи начальником по воинскому званию и «желая продемонстрировать мнимое превосходство», избил троих рядовых — одного ударил кулаками по плечам и бедрам, остальных бил по шее и щипал за плечи.

В октябре прошлого года Мукашеву вынесли приговор за пренебрежение установленным порядком военной службы, однако он сумел добиться пересмотра. Суд снова вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а также запретил организационно-распорядительную деятельность на государственной службе.

Ранее сообщалось, что Самарский областной суд оправдал Минобороны за отправку в Сирию и гибель хромого военного. Судья отклонил иск Натальи Емдюковой, вдовы снайпера Валерия Емдюкова, требовавшей компенсацию за неправомерное решение.

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