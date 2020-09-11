Сотрудников Минобороны арестовали по делу о надувной военной технике

Басманный суд Москвы арестовал двух офицеров в отставке, служивших в Минобороны России, по делу о надувной военной технике. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, за вознаграждение в 7,4 миллиона рублей они обещали помочь с заключением выгодного контракта компании, производящей ложные цели — надувные макеты боевой техники. В деле фигурируют ведущий советник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Виталий Ликучев и советник отдела главного управления вооружения Юрия Здравило.

Их задержали сотрудники ФСБ при передаче бумажной «куклы», имитирующей деньги.

О задержании Ликучева сообщалось 10 сентября.

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