ФСБ опубликовала видео спецоперации в 21 регионе

ФСБ показала видео спецоперации, проведенной в 21 регионе, по пресечению деятельности подпольных оружейников. Оперативное видео публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, показано оборудование, на котором гражданское оружие переделывалось в боевое, изъятое оружие и боеприпасы.

Ранее 19 апреля ФСБ сообщила пресечении деятельности преступной группы из 55 граждан, занимавшихся подпольным производством огнестрельного оружия.

Спецоперация с участием МВД и Росгвардии проведена в 21 регионе страны. Среди них республики Северного Кавказа, Сибирь, Урал, а также субъекты Центральной России, в том числе Москва и Подмосковье.

Участники ОПГ занимались восстановлением боевых качеств гражданского оружия в 27 подпольных мастерских. Изъято свыше 200 единиц оружия.