Четырех выходцев из России задержали по подозрению в терроризме во Франции

Четырех выходцев из России задержали во Франции по подозрению в терроризме. Об этом сообщает местная газета Sud Ouest.

Мужчины были арестованы в окрестностях Страсбурга. Отмечается, что трое из них — несовершеннолетние. Также известно, что все, кроме одного, родились в Чеченской Республике.

Задержанные подозреваются в подготовке насильственных акций в рамках предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры. По данным издания, в ходе обыска у них изъяли «цифровые носители информации».

Осенью 2020 года во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. 29 октября на церковь Нотр-Дам-де-Нис в Ницце напал с ножом иммигрант из Туниса Ибрагим Аль Ауисауи. В результате атаки три человека погибли, двум жертвам убийца перерезал горло. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

За тринадцать дней до этого инцидента в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализации.