Италия передала Франции организатора теракта в Ницце

Власти Италии передали Франции организатора теракта в Ницце в 2016 году. Об этом сообщает Le Provence.

28-летний выходец из Албании Эндри Элеци был арестован 21 апреля на юге Италии. По данным следствия, он обеспечил оружием выходца из Туниса Мохамеда Лахуайеджа Булеля, совершившего нападение на людей в Провансе. Подозреваемый отрицает свою причастность к атаке и свое знакомство с террористом.

Арест злоумышленника произвели по европейскому ордеру, выписанному французской стороной в рамках сотрудничества служб безопасности двух стран. Его дело передано в суд присяжных для вынесения приговора по обвинению в преступном сговоре и нарушении закона об оружии.

14 июля 2016 года после салюта в честь Дня взятия Бастилии на набережную Ниццы выехал грузовик, за рулем которого находился выходец из Туниса Мохаммед Булель. Он направил машину на пешеходов и стал намеренно давить их. В результате теракта погибли 86 человек, в том числе две гражданки России.