Фигуранта дела о теракте в Ницце арестовали в Италии

Полиция Италии арестовала фигуранта дела о теракте в Ницце, произошедшего в 2016 году. Об этом сообщает Corriere della Serа со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным газеты, речь идет о 28-летнем албанце по имени Эндри Элеци, который, как считает следствие, передал оружие выходцу из Туниса Мохаммеду Булелю, совершившему наезд на грузовике на толпу людей. Издание уточняет, что арест сообщника террориста был произведен на юге Апеннин, в окрестностях города Казерта по европейскому ордеру, выписанному французскими властями, в результате обмена информацией между итальянскими и французскими следственными органами.

14 июля 2016 года после салюта в честь Дня взятия Бастилии на набережную Ниццы выехал грузовик, за рулем которого находился выходец из Туниса Мохаммед Булель. Он направил машину на пешеходов и стал намеренно давить их. В результате теракта погибли 86 человек, в том числе две россиянки.