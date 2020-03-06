Смертник совершил подрыв рядом с посольством США в Тунисе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно сообщению, он привел в действие взрывное устройство у себя на поясе. Мужчина ехал на мотоцикле и попытался совершить детонацию рядом с полицейским патрулем.

Никто из окружающих не пострадал. Полиция расследует детали происшествия.

27 июня в Тунисе два террориста-смертника также атаковали полицейских. В результате погиб офицер полиции, несколько человек пострадали.

До этого выходцы из Туниса стояли за крупнейшими террористическими актами в Европе: так, в июле 2016 года Мохамед Лауэеж Булель задавил грузовиком десятки людей на набережной в Ницце, а в декабре того же года Анис Амри за рулем фуры врезался в толпу на праздничной ярмарке в Берлине.

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