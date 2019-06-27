Два теракта произошли в столице Туниса

Два террориста-смертника атаковали полицейских в Тунисе, столице одноименного государства. В результате погиб офицер полиции, несколько человек пострадали, сообщает Reuters

Первый террорист привел взрывное устройство в действие возле полицейского автомобильного патруля на улице Шарля де Голля в центре города. Второй вскоре после этого таким же образом напал на полицейский участок в районе Аль-Каржани.

Пока не известно, кто стоит за этими атаками. Они произошли за несколько месяцев до президентских и парламентских выборов, на пике туристического сезона, когда в Тунисе ожидается наибольшее число иностранных гостей.

Выходцы из Туниса стояли за крупнейшими террористическими актами в Европе: так, в июле 2016 года Мохамед Лауэеж Булель задавил грузовиком десятки людей на набережной в Ницце, а в декабре того же года Анис Амри за рулем фуры врезался в толпу на праздничной ярмарке в Берлине.

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