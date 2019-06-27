Находящихся в Тунисе россиян призвали к осторожности

Министерство иностранных дел России призвало россиян, направляющихся в Тунис, следовать рекомендациям ведомства и Ростуризма. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов. Подтверждаем поддержку и солидарность с дружественным Тунисом, готовность к укреплению координации действий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях», — говорится в заявлении МИД. Также в ведомстве выразили сочувствие семье погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет, добавили в МИД.

Ответственность за теракты на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы экстремистов.

Два террориста-смертника атаковали полицейских в Тунисе, столице одноименного государства, 27 июня. В результате погиб офицер полиции, несколько человек пострадали. Первый террорист привел взрывное устройство в действие возле полицейского автомобильного патруля на улице Шарля де Голля в центре города. Вскоре после этого второй террорист таким же образом напал на полицейский участок в районе Аль-Каржани.

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