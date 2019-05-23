Стало известно о последних днях жизни смертника из метро Петербурга

Террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов за несколько дней до взрыва в петербургском метро совершал покупки в магазинах, неоднократно снимал деньги с банковской карточки и арендовал шлифовальную машину. По данным источников «Росбалта», по его действиям можно было предсказать события 3 апреля 2017 года.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в начале марта 2017-го Джалилов купил нож, сковороду, доску, продукты и различную бытовую технику. В конце месяца его заметили на Лиговском проспекте — он приехал на иномарке и взял в аренду шлифовальную машину. Кроме того, молодой человек приобрел в хозяйственном магазине клейкую ленту, ацетон и батарейку Duracell.

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По данным издания, за несколько дней до взрыва Джалилов обратился в химчистку с просьбой перекрасить пуховик — он был одет в эту куртку в день взрыва, 3 апреля 2017 года.

В материалах уголовного дела также содержится звуковая запись разговора Джалилова — предположительно, с одним из подсудимых по делу о теракте. Мужчины обсуждают готовность к некой работе, Джалилов отмечает, что не хватает одной вещи, и это все задерживает. «Смешно будет вам. Простая маленькая лампочка. Сколько ходил и не нашел. Вот теперь ищу лампочку. Если успею завтра — сделаю. Если не успею — днем позже. На один день позже, может быть, на два», — говорит он.

Кроме того, в ходе разговора Джалилов описывает еще один возможный сценарий теракта, похожий на события в Ницце в 2016 году, где водитель грузовика сбивал людей на набережной. «Этот план очень эффективный, потому что одна длинная дорога, есть тротуар, вдоль дороги где-то 100 метров пешком ходят. Для машины тоже есть дорога, по одному их снесет», — говорит он. Собеседник Джалилова предупреждает его о необходимости уничтожить улики и залить квартиру, в которой он проживал, хлором. По его словам, таким образом полиции будет сложнее установить причастных к теракту.

Ранее, 2 апреля, мать одного из обвиняемых в теракте Яркинай Мирзаалимова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить ее сына. По ее словам, в квартире, где обнаружили устройство, схожее со взорванным в метро, он оказался случайно — гостил три дня у друга.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта были братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

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