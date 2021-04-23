Нападение на сотрудницу полиции под Парижем признали терактом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем, которое произошло 23 апреля, терактом. Его цитирует Le Figaro.

Политик заявил, что департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой. По данным Le Figaro, во время нападения преступник кричал «Аллаху Акбар!».

Произошедшее также прокомментировал президент страны Эммануэль Макрон в своем Twitter. «Она была офицером полиции. Стефани была убита у своего полицейского участка в Рамбуйе... Нация скорбит вместе с ее семьей, коллегами и полицией. Мы не сдадимся в борьбе с исламистским терроризмом», — написал он.

Материалы по теме Кризис веры Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир Республика наносит ответный удар Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.