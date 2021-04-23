Сотруднице полиции перерезали горло под Парижем

Сотруднице полиции перерезали горло в городе Рамбуйе под Парижем. Об этом пишет Le Figaro.

Женщина погибла. Полиция застрелила нападавшего. По некоторым данным, полицейская возвращалась с перерыва, когда к ней подошел неизвестный. Другие полицейские заметили это и подошли ближе — в этот момент преступник и ударил женщину ножом.

По некоторым данным, нападавший — гражданин Туниса. Пока что МВД исключили версию теракта. Глава министерства Жеральд Дарманен должен вскоре приехать на место происшествия.

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В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».