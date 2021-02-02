Пакистан приблизил освобождение обезглавившего американского журналиста убийцы

Верховный суд Пакистана отказал генеральной прокуратуре в отмене вердикта об освобождении Ахмеда Омара Шейха. Его обвиняют в убийстве американского журналиста Дэниела Перла, пишет The Express Tribune.

Генпрокуратура просила продлить на неделю рассмотрение дела Шейха и его сторонников, также обвиняемых в преступлении. При этом суд решил продлить на один день арест убийц, а также запросил все материалы дела.

The Express Tribune отмечает, что требование генпрокуратуры могло быть вызвано кампанией против освобождения убийцы Перла. Ее участники считают, что своим решением суд Пакистана фактически приблизил освобождение Шейха, обезглавившего американского журналиста.

ТАСС напоминает, что ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Шейх не будет экстрадирован в США. При этом правительство Пакистана в петиции Верховному суду выразило свое несогласие с освобождением Шейха.

Перл, который возглавлял бюро The Wall Street Journal в Южной Азии, был похищен в Карачи в январе 2002 года. Исламисты требовали в обмен на его освобождение отпустить боевиков, заключенных в Гуантанамо. В феврале журналисту перерезали горло, а затем отрубили голову. Его казнь запечатлена на видеозаписи, которую отправили властям США. Тело Перла обнаружили в мае 2002 года.