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Посольство РФ отреагировало на задержание «выходцев из России» во Франции

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Фото: Reuters

Посольство России во Франции отреагировало на задержание четверых «выходцев из России» по подозрению в террористической деятельности: как передает ТАСС, дипломатическое представительство проверяет информацию об этом.

Российское Генконсульство в Страсбурге направило во французскую полицию официальный запрос. Отмечается, что ответа на него пока что не получили.

Ранее 26 мая стало известно, что французские правоохранители задержали четверых «выходцев из России». Сообщалось, что трое из них — несовершеннолетние. Также известно, что все, кроме одного, родились в Чеченской Республике.

Задержанные подозреваются в подготовке насильственных акций в рамках предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры. По данным издания, в ходе обыска у них изъяли «цифровые носители информации».

Предыстория: Четырех выходцев из России задержали по подозрению в терроризме во Франции
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