США заявили о готовности сотрудничать с Россией по Сирии

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, по каким вопросам страна готова сотрудничать с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», — сказал он.

По словам Салливана, отношения с Россией основываются на «двух основополагающих элементах». Во-первых, США обращают внимание на общие интересы, где две страны могут работать вместе «для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа». При этом Соединенные Штаты должны «четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор», пояснил он.

Ранее американский президент Джо Байден согласился со словами российского коллеги Владимира Путина об отношениях между двумя странами. По его словам, они находятся «на низкой точке».

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.