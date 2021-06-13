В Белом доме объяснили слова Байдена про обмен киберпреступниками с Россией

Президент США Джо Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Как объяснили в Белом доме, речь шла о привлечении таких преступников к ответственности, если они совершают преступления в США. «Что он сказал: если [президент России] Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже привлекаются к ней», — пояснил Салливан.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Джо Байден заявил, что российские власти не имеют отношения к произошедшему и предложил Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности.