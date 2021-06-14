Мир
 
Последние новости
Украина захотела получить от США компенсацию после запуска «Северного потока-2»
Режиссер отказался сотрудничать с МХАТ после спектакля с Бузовой
Власти Петербурга анонсировали новые ограничения из-за коронавируса
В Госдуме отреагировали на избрание нового премьер-министра Израиля
НАТО предупредило о слежке за российскими войсками на границе с Украиной
Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро
Захарова рассказала об отношении обычных европейцев к России
Привитые британцы начали умирать от индийского штамма COVID-19
Порнорежиссер рассказала о вдохновляющих 30-минутках для актеров
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден перепутал страны во время своей речи про Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / REUTERS

Президент США Джо Байден, рассуждая на саммите G7 о расширении сотрудничества между США и Россией, перепутал страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем работать вместе с Россией. Например в Ливии», — сказал американский лидер. Позднее журналисты попросили помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана объяснить, что имел в виду Байден. Тот ответил, что глава Белого дома говорил о взаимодействии Москвы и Вашингтона в Сирии.

Ранее Байден оговорился в приветственной речи во время выступлениями перед американскими военными в Великобритании. В своей речи американский лидер упоминал британские Королевские военно-воздушные силы, которые на английском обозначаются аббревиатурой RAF. Байден перепутал местами буквы и произнес RFA. Произнесенные Байденом три буквы могут обозначать нецензурное английское выражение в зависимости от контекста.

В апреле Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден оговорился и оскорбил британских военных
Байден не смог выговорить фамилию Путина с первого раза
Байден нечаянно назвал Камалу Харрис избранным президентом